1.300 Pelamar Kunjungi Job Fair Poltekpar Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Job Fair Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Makassar berakhir di aula Balairung I Wayan Bendhi, Kampus Jl Gunung Rinjani, Tanjung Bunga, Rabu (24/10/2018) sore.

Mengangkat tema "Find Your Passion For Your Future", Job Fair Poltekpar membuka lebih dari 200 lowongan kerja diserbu pelamar.

Ketua Panitia Mukarramah Machmud yang juga Kepala Unit Bursa Kerja Poltekpar mengatakan, jumlah pelamar kerja yang hadiri Job Fair sekitar 1.300 orang, didominasi millenial.

Jumlah tersebut, kata Mukarramah, lebih sedikit dari tahun lalu hingga 1.300 pelamar.

Baca: 200 Pengunjung Job Fair Poltekpar Makassar Melamar di Santika

Selain karena berkurangnya perusahaan yang tergabung, juga karena banyaknya job fair yang dilakukan di bulan yang sama meski berbeda tempat seperti Gowa dan Maros.

"Lebih ramai tahun lalu daripada tahun ini. Yah karena itu. Seperti Indomaret yang tahun lalu membuka loker hingga 50an saat ini tidak bergabung. Mungkin sudah penuh dan ikut job fair lainnya," kata Mukarramah.

Lebih dekat dengan kami, jangan lupa update dan subscribe channel Youtube tribun timur:

Follow kami juga di akun Instagram:

Berlangsung sejak pukul 09.00-16.00, job fair tak hanya ditujukan untuk lulusan Poltekpar yang belum lama ini wisuda, tapi juga untuk umum.

Dinas Pariwisata kota Makassar juga hadir mesosialisasikan sertifikasi bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Baca: Hari Terakhir Job Fair Poltekpar Makassar Ramai Pelamar

Job fair merupakan langkah Poltekpar Negeri Makassar untuk melaksanakan program Zero Unemployment bagi lulusan sekolah atau kampus pariwisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

"Jadi kami itu merapkan program Zero Unemployment untuk alumni kami yang baru diwisuda, oleh karenanya kami secara rutin menggelar Job Fair setiap tahunnya,"kata Mukarramah.

Selama job fair, cukup banyak lowongan pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi pendidikan dari bidang ilmu lain seperti Komputer, Akuntansi, administrasi, komunisakasi dll.

Dan satu lagi yang cukup penting Job Fair ini gratis, tidak dipungut biaya masuk.(*)