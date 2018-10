Tingkatkan Layanan, Personel Polres Maros Dilatih Beladiri

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Personel Polres Maros, khususnya yang bertugas di Bagian Sumberdaya Manusia (SDM) diuji Kesamaptaan jasmani dan beladiri di lapangan Mapolres, Selasa (23/10/2018).

Personel dilatih oleh Aiptu Sukino dan Aiptu Yoni Surono. Keduanya merupakan pelatih beladiri andal Polres Maros. Sejumlah prestasi yang raihnya ditingkat Polda maupun Polri.

Kabagsumda Polres Maros, Kompol Abdul Halid mengatakan, Kesamaptaan jasmani dan beladiri Polri digelar selama delapan hari.

Hal itu dilakukan untuk membekali polisi saat terjadi hal-hal yang tidak terduga dan dapat menciderai. Latihan tersebut juga melibatkan Polsek jajaran.

"Untuk hari ini sampai besok, kami utamakan lantihan dan ujian untuk Polsek Jajaran. Selanjutnya personel Mapolres Maros terdiri dari bagian, satuan dan seksi, yang akan dilatih," katanya.

Adapun jenis ujian yakni lari selama 12 menit, puul up, push up dan sit up. Chinning untuk Polwan, shuttle run dan berjalan 20 menit. Jalan kaki hanya untuk personel yang berusia minimal 51 tahun," katanha.

Khusus ujian beladiri, materinya meliputi teknis dasar judo, kuncian, tendangan, bantingan, jatuhan dan rangkaian lainnya.

Kesamaptaan jasmani dan beladiri merupakan ujian berkala yang digelar dua kali setahun.

"Ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui kemampuan fisik dan skill beladiri personel Polres Maros yang dimiliki," katanya.

Kemampuan beladiri merupakan hal penting dalam menunjang tugas Polri dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Polisi harus sehat dan punya kemampuan. Ujian ini kita laksanakan secara berkala untuk mengukur kemampuan individu personel Polri," katanya.

Jika fisik kuat dan beladiri mapan, Polisi akan mampu berkerja secara profesional dan melaksanakan tugas secara maksimal.

Lebih dekat dengan kami, jangan lupa update dan subscribe channel Youtube tribun timur:

Lebih dekat dengan kami, jangan lupa update dan subscribe channel Youtube tribun timur:

Follow kami juga di akun Instagram:

Baca: Jelang PSM vs Persib - Rahmat: Kami On Fire! Persib Bandung Datang di Waktu Tidak Tepat

Baca: Catat Ini Janji Patrich Wanggai Jelang Tandang ke Markas PSM, Head to Head 2 Tim Terbaik Liga 1

Baca: 2 Link Live Streaming Timnas U-19 Vs UEA U-19, Belajar dari Pengalaman Evan Dimas Tahun 2014