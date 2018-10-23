Deng Ical Buka Rakornis Partai Golkar Bulukumba
Ketua DPRD Sulsel HM Roem Muin yang juga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI turut hadir dalam acara itu.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Harian Badan Pengendali Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Dr Syamsul Rizal Marzuki Ibrahim, membuka Rapat Koordinasi dan Orientasi (Rakornis) di Bulukumba, Selasa (23/10/2018).
Ketua DPRD Sulsel HM Roem Muin yang juga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI turut hadir dalam acara itu.
Hadir pula dua Caleg DPR RI dan lima caleg DPRD Sulsel dari Dapil V Sulsel.
Rakornis tersebut dilaksanakan di Sekretariat DPD II Partai Golkar Bulukumba, Jl Jend Sudirman, Bulukumba.
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"Rapat konsolidasi organisasi, pemenangan, sekaligus pematangan tanrget perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Irwan Kurniawan yang juga Caleg DPRD Sulsel, Selasa (23/10/2018).
Irwan mengatakan, rapat konsolidasi itu juga merupakan tindak lanjut dari pada hasil Rapat koordinasi (Rakornis) Pemenangan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 Partai Golkar Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar 8 Oktober lalu.(ziz)
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