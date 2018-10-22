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TRIBUNWIKI : Data Diri Whisnu Wijaya, GM Novotel Grand Shayla Makassar

Novotel Makassar Grand Shayla City Center sejak Mei 2018 dipimpin oleh Whisnu Wijaya. Siapa dia dan bagaimana rencananya memimpin Novotel ke depan?

TRIBUNWIKI : Data Diri Whisnu Wijaya, GM Novotel Grand Shayla Makassar
Muhammad Fadly A/Tribun
GM Nopvotel Whisnu Wijaya (tiga dari kiri) bersama pemenang Novotel Surprise, perdana dilakukan di araa depan hotel saat Car Free Day (CFD), Minggu (16/9/2018). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Novotel Makassar Grand Shayla City Center sejak Mei 2018 dipimpin oleh Whisnu Wijaya. Siapa dia dan bagaimana rencananya memimpin Novotel ke depan?

Berikut wawancara Wartawan Tribun Timur Hasrul Rusdi dengan General Manager Novotel Makassar, Whisnu Wijaya.

Biodaya Pribadi
Nama: Whisnu Wijaya
Panggilan: Whisnu
Jam tangan: gak pakai
Smartphone: lennovo
Musik favorit: phawak
Merek tas: eiger

Istri: Noenik Dwi Haryati

Pendidikan:
- SD : SDN No. 4 narmada Lombok Barat
- SMPN 1 Narmada Lombok Barat
- SMAN 1 Mataram Lombok Barat
- Accor Academy Asia, Bidang StudiHotel/Motel Administration/Management 2011 – 2012
- STP AMPTA Yogyakarta jurusan Hotel/Motel Administration/Management 1997 – 2000

Pengalaman kerja:
* Corporate General Manager Ayom Group 2017-2018
* GM Ibis Styles Jakarta Sunter 2015-2017
* GM Ibis Budget Makassar Airport 2014-2015
* GM Ibis Budget Surabaya Airport 2013-2014
* Resident Manager Mercure Bali Harvestland Kuta 2012-2013
* Executive Assistant Manager Novotel & ibis Solo 2010-2012

Sosial media:
Facebook: Whisnu Wijaya

Instagram: wijayawhisnu

.... sesungguhnya sebaik baik diantara kalian adalah yg paling banyak manfaatnya bagi sesama .... #teammanagement #novotelmakassargrandshayla

Tertantang Memenangkan Persaingan

SAAT ni ada 350 an hotel yang beroperasi di Sulsel dengan 17.500 an kamar. Kondisi ini membuat manajemen hotel harus pintar-pintar menawarkan produk untuk menarik pengunjung.

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GM Novotel Grand Shayla Makassar
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Penulis: Hasrul
Editor: Ina Maharani
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