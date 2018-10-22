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TRIBUNWIKI : Data Diri Whisnu Wijaya, GM Novotel Grand Shayla Makassar
Novotel Makassar Grand Shayla City Center sejak Mei 2018 dipimpin oleh Whisnu Wijaya. Siapa dia dan bagaimana rencananya memimpin Novotel ke depan?
TRIBUN-TIMUR.COM - Novotel Makassar Grand Shayla City Center sejak Mei 2018 dipimpin oleh Whisnu Wijaya. Siapa dia dan bagaimana rencananya memimpin Novotel ke depan?
Berikut wawancara Wartawan Tribun Timur Hasrul Rusdi dengan General Manager Novotel Makassar, Whisnu Wijaya.
Biodaya Pribadi
Nama: Whisnu Wijaya
Panggilan: Whisnu
Jam tangan: gak pakai
Smartphone: lennovo
Musik favorit: phawak
Merek tas: eiger
Istri: Noenik Dwi Haryati
Pendidikan:
- SD : SDN No. 4 narmada Lombok Barat
- SMPN 1 Narmada Lombok Barat
- SMAN 1 Mataram Lombok Barat
- Accor Academy Asia, Bidang StudiHotel/Motel Administration/Management 2011 – 2012
- STP AMPTA Yogyakarta jurusan Hotel/Motel Administration/Management 1997 – 2000
Pengalaman kerja:
* Corporate General Manager Ayom Group 2017-2018
* GM Ibis Styles Jakarta Sunter 2015-2017
* GM Ibis Budget Makassar Airport 2014-2015
* GM Ibis Budget Surabaya Airport 2013-2014
* Resident Manager Mercure Bali Harvestland Kuta 2012-2013
* Executive Assistant Manager Novotel & ibis Solo 2010-2012
Sosial media:
Facebook: Whisnu Wijaya
Instagram: wijayawhisnu
Tertantang Memenangkan Persaingan
SAAT ni ada 350 an hotel yang beroperasi di Sulsel dengan 17.500 an kamar. Kondisi ini membuat manajemen hotel harus pintar-pintar menawarkan produk untuk menarik pengunjung.
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