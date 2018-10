Besok, Job Fair Poltekpar Makassar Tawarkan 200 Lowongan Kerja

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Makassar akan menggelar job fair dalam rangka memperingati milad ke-27, di Aula Balairung I Wayan Bendhi, Jl Gunung Rinjani, Tanjung Bunga, Selasa (23/10/2018) besok.

Mengangkat tema "Find Your Passion For Your Future", Job Fair Poltekpar tahun ini membuka lebih dari 200 lowongan pekerjaan selama dua hari, Rabu-Kamis (23-24/10/2018), pukul 09.00-16.00 Wita.

Job fair tak hanya ditujukan untuk lulusan Poltekpar yang belum lama ini wisuda, tapi juga untuk umum.

Demikian disampaikan Humas Poltekpar Yusuf saat ditemui di kampus Poltekpar, Senin (22/10/2018) sore.

Menurut rencana, besok Plt Direktur Poltekpat Muh Arifin akan membuka job fair bersama perwakilan Dina Tenaga Kerja Kota Makassar.

Dinas Pariwisata kota Makassar juga dijadwalkan hadir untuk mesosialisasikan sertifikasi bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Yusuf mengatakan, job fair merupakan langkah Poltekpar Negeri Makassar untuk melaksanakan program Zero Unemployment bagi lulusan sekolah atau kampus pariwisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata.

"Jadi kami itu merapkan program Zero Unemployment untuk alumni kami yang baru diwisuda, oleh karenanya kami secara rutin menggelar Job Fair setiap tahunnya,"kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, kegiatan itu gratis atau tidak dipungut biaya masuk.