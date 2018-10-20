Pemilu 2019
Separtai, Hatta Marakarma dan Adik Bupati Luwu Timur Incar Kursi DPRD Sulsel di Dapil 11
Baik Taqwa, maupun Andi Hatta Marakarma, sama-sama maju mengendarai Partai Golkar.
Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar
TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Adik kandung Bupati Luwu Timur Thorig Husler yaitu Muh Taqwa Muller maju bertarung di Pilcaleg 2019 untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Selain Taqwa, Mantan Bupati Luwu Timur dua periode, Andi Hatta Marakarma, juga maju maccaleg DPRD Sulsel.
Baik Taqwa, maupun Andi Hatta Marakarma, sama-sama maju mengendarai Partai Golkar.
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"Andi Hatta Marakarma di nomor pemilihan 5 sedangkan Muh Taqwa Muller nomor pemilihan 2," kata Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Luwu Timur, Baso Akbar kepada TribunLutim.com, Sabtu (20/10/2018).
Keduanya bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel 11 meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Kota Palopo dan Luwu Timur.(*)
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