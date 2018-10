Pekan Raya Sulsel, Ratusan Murid TK dan SD Ikuti Lomba Menggambar dan Mewarnai

Ratusan murid Taman Kanak-kanak (TK) dan SD meramaikan Pekan Raya Sulsel di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jl Andi Djemma, Sabtu (20/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

Selain melihat produk unggulan yang dipamerkan, kehadiran ratusan peserta didik ini juga untuk mengikuti kegiatan lomba mewarnai dan menggambar.

Lomba mewarnai dan menggambar ini secara penuh disponsori oleh PT Indolakto, sehingga gambar yang diwarnai peserta merupakan maskot Indomilk.

"Jadi anak TK itu mewarnai maskot kami (Indomilk) dan yang siswa sekolah dasar menggambar sesuai tema yang kami berikan," tutur Admin PT Indolakto, Mila.

Mila menyebutkan peserta berasal dari Taman Kanak-Kanak se-kota Makassar begitupun dengan siswa dari sekolah dasar se-Kota Makassar pula.

Setiap lomba, akan dipilih pemenang 1, 2 dan 3 selanjutnya setiap pemenang akan mendapatkan hadiah menarik dari PT Indolakto. Dimana setiap peserta diberikan susu indomilk.(*)