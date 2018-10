PSM Makassar - Bek Borneo FC Minta Maaf Pakai Bahasa Belanda, Ini Respon Wiljan Pluim

Laporan wartawan Tribun Timur Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR -- Horror tackle atau tekel kasar yang dilakukan Abdurrahman, pemain Borneo FC kepada gelandang PSM Makassar Willem Jan Pluim menuai banyak kecaman.

Aksi yang dilakukannya itu cukup berbahaya dan bisa membuat Wiljan alami cedera parah.

Ini terjadi kala Bormeo FC menjamu PSM Makassar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (19/10/2018) malam.

PSM Makassar membungkam tuan rumah Borneo FC 2-1 berikut cuplikan golnya (twitter.com/liga1match)

Kekalahan1-2 Borneo FC di kandangnya dari Pasukan Ramang, seakan menutupi rangkaian insiden kasar pemain nomor 17 ini.

Bek kiri andalan Borneo FC ini pun memohon maaf kepada striker PSM, Wiljan Pluim.

Menariknya Permintaan maaf itu dilakukan melalui akun instagram @abdulrachman._,dengan menggunakan bahasa Belanda yang merupakan bahasa ibu Wiljan.

Bagaimana tanggapan Wiljan? Dikonfirmasi via pesan Whatsapp, Sabtu (20/10/2018) pemain jangkung itu nampaknya sudah menerima permintaan maaf Abdurrahman.

"Yeah its very Nice of him. Things like this happen in football And i think hè was little unlucky," tulis Wiljan dalam pesannya kepada awak Tribun.

Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pesan ini berbunyi "Yeah baik untuknya. Ini biasa terjadi dalam sepakbola dan saya berpikir dia hanya sedikit tidak beruntung," tulisnya.

Striker PSM Alessandro Ferreira Leonardo berusaha merebut ola dari kaki Bek Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kaltim, Jumat (19/10/2018). (dok psm makassar)