Antam Meriahkan Pekan Raya Sulsel, Emas Bantang 1 Gram Seharga Rp 683 Ribu

PT Antam (Persero) Tbk turut memeriahkan Pekan Raya Sulsel di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jl Andi Djemma, Makassar, Kamis-Minggu (18-21/10/2018).

Di booth PT Antam tersebut dirilis harga emas batang (logam mulia) per Sabtu (20/10/2018).

Emas batang 0,5 gram seharga Rp 369 ribu per batang, emas batang 1 gram seharga Rp 683 ribu per batang.

Berikutnya untuk emas batang 2 gram seharga Rp 1,315 juta per batang, emas batang 3 gram seharga Rp 1,955 juta per batang, emas batang 5 gram seharga Rp 3,234 juta per batang.

Lalu untuk emas batang 10 gram seharga Rp 6,378 juta per batang, emas batang 25 gram seharga Rp 15,780 juta per batang, emas batang 50 gram seharga Rp 31,395 juta per batang.

Selanjutnya emas batang 100 gram seharga Rp 62,640 per batang, emas batang 250 gram seharga Rp 156,290 juta per barang, emas batang 500 gram seharga Rp 312,299 juta per batang.

Untuk kemasan batik seri #2 berat 10 gram seharga Rp 6,981 juta per batang dan untuk yang 20 gram seharga Rp 13,410 juta per batang, stok kedua produk ini masih tersedia.(*)