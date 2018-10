Ada Promo Beli 1 Gratis 1 di hypermart Mal Panakkukang

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Manajemen hypermart Mal Panakkukang Makassar kembali merilis promo menarik untuk aneka produk, periode 19 - 21 Oktober 2018. Berlaku syarat dan ketentuan.

Pantaun TribunTimur.com, Sabtu (20/10/2018), ada promo beli satu gratis satu untuk semua Sosis Fronte, Ruby & Mabel.

Sosis Curah per 100 gram seharga Rp 4.995, Kentang Curah seharga Rp 2.790 per 100 gram.

Untuk bawang merah seharga Rp 2.550 per 100 gram, bawang putih seharga Rp 2.550 per 100 gram.

Otak otak seharga Rp 3.664 per 100 gram, ayam broiler seharga Rp 31.900 per ekor.

Baca: Produk Fesyen Turun Harga di hypermart Mal Panakkukang

Lalu untuk Daging Giling Premium seharga Rp 9.590 per 100 gram, buah naga merah seharga Rp 2,650 per 100 gram dan Apel Fuji RRC seharga Rp 2,750 per 100 gram.

Ada juga promo pembelian dengan pembelian (PWP) dengan minimal belanja senilai Rp 200 ribu maka mendapatkan harga lebih murah untuk beberapa produk pilihan.

Diantaranya, Forvita cooking oil refill 1,8 liter dari Rp 27.150 menjadi Rp 17.900, Indocafe coffeemix 30's x 20 gram dari Rp 34.600 menjadi Rp 28.990, Rinso liquid pouch 800 ml hanya Rp 12.990.(*)