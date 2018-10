Suporter: Jangan Biarkan PSM Berjuang Sendiri!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- PSM sering didengungkan dengan akronim Pemain, Suporter, Manajemen. Ini bukan hanya slogan, tetapi merupakan penopang utama kejayaan klub sepakbola kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu.

Memasuki sembilan laga terakhir putaran kedua Liga 1 Indonesia 2018, PSM terus menjaga kekompakan tiga bagian ini. Tak hanya kekompakan para pemain yang sukses menjaga persaingan gelar juara musim ini, tetapi hadirnya suporter sebagai pemain ke-12 juga memberikan kontribusi besar.

Suporter PSM sendiri dikenal militan dan setiap saat hadir memberikan dukungan saat PSM berlaga. Bukan hanya saat bertanding di Stadion Mattoangin, tetapi saat laga away suporter PSM juga membuktikan kesetiannya.

Di pekan ke-26, PSM bakal menantang tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat (19/10) hari ini. Pertandingan tersebut bernilai penting bagi PSM untuk menjaga peluang perburuan gelar juara sekaligus menjaga tren kemenangan.

Kondisi ini membuat suporter PSM tak ingin membiarkan tim kebanggaannya berjuang sendiri. "Jelasnya jangan biarkan PSM berjuang sendiri," tegas Panglima Laskar Ayam Jantan (LAN), Dg Uki.

LAJ bersama kelompok suporter PSM lainnya, seperti The Maczman, Red Gank, PSM Fans dan kelompok lainnya akan hadir langsung di Stadion Segiri. Gelombang suporter sejak beberapa hari terakhir memang telah berada di Samarinda.

Mereka akan bergabung dengan suporter PSM dari Korwil Kalimantan atau para perantau asal Sulsel yang pastinya siap meramaikan laga. Sekretaris Red Gank, Sadat, mengatakan bahwa sejumlah perwakilan sektor sudah berada di Samarinda.

"Teman-teman sudah banyak berangkat ada dari sektor Sidrap, Parepare, Gowa, Pattene Underpass, dan pastinya Sektor Borneo jadi tuan rumah," ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Jendral The Maczman, Mustafa, mengatakan hal yang sama. "The MaczMan Zona Kaltim beserta 3 Korwilnya akan all out mendukung langsung PSM di stadion Segiri," tegasnya. (*)