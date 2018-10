Peringati HUT Sulsel, Beli Calya DP Rp 9 Jutaan hingga Subsidi Rp 5 jutaan 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Moment hari jadi Sulsel ke-349 disemarakkan dengan hal beda oleh manajemen Kalla Toyota.

Tidak sekadar menitikberatkan pada layanan saja, melainkan memberi kemudahan khusus selama bulan ini, untuk memiliki produk Toyota impian.

Yakni memberi tambahan benefit dan uang muka atau down payment (DP) rendah yang kian terjangkau.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin dalam keterangan resminya, Jumat (19/10/2018) menuturkan, tingginya animo masyarakat untuk memiliki produk Toyota memberi kemudahan bagi pelanggan setia.

Terkhusus segmen Low Cost Green Car (LCGC) atau kendaraan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.

“DP untuk mendapatkan Toyota favorit anda semakin terjangkau, mulai dari Rp 9 jutaan untuk All New Calya dan mulai Rp 10 jutaan untuk New Agya,” kata Aswan sapaannya.

New Agya yang kini hadir lebih stylish dan bertenaga dibanding sebelumnya. Kehadiran LED Project Headlamp dengan LED light guide menjadikan tampilan New Agya lebih elegan. Ditambah lagi dengan varian mesin 1.2 L Dual VVT-i.

All New Calya hadir di kelas MPV Entry yang telah berkonsep True-7 Seater yang menawarkan leg dan head room yang lapang. Adapun untuk Grand New Avanza yang masih menjadi kendaraan nomor satu pilihan keluarga juga dapat dibawa pulang dengan DP senilai Rp 10 jutaan.

“Benefit tambahan akan diberikan kepada pelanggan setia Toyota yang ingin menukarkan kendaraan Toyota lamanya dalam program Trade In agar nilai jual kendaraan Anda semakin tinggi” ujarnya.

Bagi pelanggan yang tertarik ingin membawa pulang kendaraan Grand New Avanza mendapatkan subsidi tambahan senilai Rp 2 juta, sedangkan untuk All New Sienta, New Yaris, All New Kijang Innova dan Fortuner mendapatkan tambhan subsidi hingga Rp 5 juta. (*)