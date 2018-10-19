Info CPNS 2018

Kemenkumham Akhirnya Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Hari Ini, 3 Link Cek Kelulusanmu

Kemenkumham Akhirnya Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Hari Ini, 3 Link Cek, Sscn.bkn.go.id

Kemenkumham Akhirnya Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Hari Ini, 3 Link Cek Kelulusanmu
Kemenkumham Akhirnya Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Hari Ini, 3 Link Cek, Sscn.bkn.go.id 

Kemenkumham Akhirnya Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Hari Ini, 3 Link Cek, Sscn.bkn.go.id

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar gembira bagi peserta CPNS 2018 yang mendaftar di Kemenkumham.

Pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2018 dilakukan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) setelah melakukan verifikasi dokumen di sscn.bkn.go.id.

Diketahui, pengumuman hasil seleksi CPNS 2018 di Kemenkumham diumumkan melalui sscn.bkn.go.id.

Pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS Kemenkumham bakal dilakukan di laman penerimaan CPNS Kemenkumham yakni di sini atau di sscn.bkn.go.id

 

Lebih cepat dari jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2018 secara keseluruhan yang bakal diumumkan pada 21 Oktober 2018. 

Pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS Kemenkumham untuk seluruh kualifikasi lulusan SMA/Sederajat hingga Magister (S2). 

Untuk diketahui, Kemenkumham merupakan salah satu instansi paling favorit dilamar pelamar CPNS 2018. 

Pantauan Tribunnews.com, Jumat pagi di laman cpns.kemenkumham.go.id belum ada pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS Kemenkumham disampaikan. 

Namun, akun resmi twitter CPNS Kemenkumham, @cpnskumham, menyampaikan pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS Kemenkumham diperkirakan bakal ditampilkan di laman cpns.kemenkumham.go.id pada Jumat malam. 

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Dispensasi BKN untuk Pelamar CPNS 2018
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Editor: Rasni
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