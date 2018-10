BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo Teken MOU dengan Kemenag Luwu Utara

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo menandatangani Momerandum of Understanding (MOU) dengan Kementrian Agama Kabupaten Luwu Utara.

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, Hamdan Seoharto.

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo menandatangani Momerandum of Understanding (MOU) dengan Kementrian Agama Kabupaten Luwu Utara.

Melalui rilis yang diterima TribunPalopo.Com, Kamis (18/10/2018) malam, MOU tersebut dalam rangka memberikan kepastian perlindungan bagi pegawai pemerintah non ASN di lingkungan Kemenag Kab Lutra.

Itu terdiri dari pegawai penyuluh agama, non ASN Kemenag, non ASN Kantor Urusan Agama (KUA), dan guru-guru non ASN Madrasah.

Terdapat 379 tenaga kerja/non ASN yang dilindungi dalam MOU tersebut. Setelah kegiatan penandanaganan tersebut kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN di lingkungan Kemenag Lutra.

Dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo, Hendrayanto mengatakan, lembaga jaminan sosial di Indonesia ada dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dimana kedua lembaga tersebut memiliki program masing-masing khusus BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program yaitu Jaminan Kecelakaaan Kerja (JKK) Jamninan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

"Pegawai non ASN Kemenag Lutra sebagaimana tertuang dalam MOU akan diikutkan dalam program JKK dan JKM, manfaat kedua program tersebut untuk melindungi para pekerja/pegawai non ASN," katanya.

"Sebenarnya bukan cuman pegawai non ASN atau pekerja perusahaan yang dapat dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan tapi juga pekerja mandiri seperti ojek, pedagang, supir angkot dll," tambah Hendrayanto.

Selain Kakacab BPJS Ketenagakerjaan kegiatan itu juga dihadiri oleh Plt Kepala Kemenag Kab Lutra, Drs H Usman. (*)