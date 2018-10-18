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TRIBUN WIKI: Warga Tionghoa Maccaleg di Sulsel dan Makassar
Mereka maccaleg di sejumlah parpol peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah warga Tionghoa maccaleg tingkat kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan.
Mereka maccaleg di sejumlah parpol peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Ada caleg DPR RI, ada juga yang mengincar kursi DPRD provinsi dan kabupaten maupun kota yang tersebar di 24 daerah di Sulawesi Selatan.
Berikut nama-namanya dihimpun TribunTimur.com, Kamis (18/10/2018).
DPR RI:
1. Raymond Arfandi (Nasdem)
2. Kristoforus Essay (Perindo)
3. Irwan Sutanto (PDIP)
DPRD PROVINSI SULSEL:
James Kairupan
*Dapil Sulsel II (Gowa dan Takalar)
*Partai Hanura
Edwar Horas (petahana)
*Dapil Makassar A
*Partai Gerindra
DPRD MAKASSAR:
Erick Horas (petahana)
*Dapil Makassar I
*Partai Gerindra
Romi Arfandi Tandiari
*Dapil Makassar I
*Partai Hanura
Yohanna Massie
* Dapil Makassar I
* PDIP
Alfon Romio Limbunan
*Dapil Makassar I
*PKB
Hendryk Hodiono
*Dapil Makassar II
*Partai Demokrat
William Laurin (petahana)
*Dapil Makassar II
*PDIP
Melani Simon
*Dapil Makassar II
*Partai Nasdem
Adi Mulyadi
*Dapil Makassar III
*PAN
Ariella Hana Sinjaya
*Dapil Makassar V
*Partai Nasdem.(ziz)
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