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TRIBUN WIKI: Warga Tionghoa Maccaleg di Sulsel dan Makassar

Mereka maccaleg di sejumlah parpol peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

TRIBUN WIKI: Warga Tionghoa Maccaleg di Sulsel dan Makassar
tribunlampung.com
Pilcaleg 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah warga Tionghoa maccaleg tingkat kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan.

Mereka maccaleg di sejumlah parpol peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ada caleg DPR RI, ada juga yang mengincar kursi DPRD provinsi dan kabupaten maupun kota yang tersebar di 24 daerah di Sulawesi Selatan.

Berikut nama-namanya dihimpun TribunTimur.com, Kamis (18/10/2018).

DPR RI:
1. Raymond Arfandi (Nasdem)
2. Kristoforus Essay (Perindo)
3. Irwan Sutanto (PDIP)

DPRD PROVINSI SULSEL:

James Kairupan
*Dapil Sulsel II (Gowa dan Takalar)
*Partai Hanura

Edwar Horas (petahana)
*Dapil Makassar A
*Partai Gerindra

DPRD MAKASSAR:

Erick Horas (petahana)
*Dapil Makassar I
*Partai Gerindra

Romi Arfandi Tandiari
*Dapil Makassar I
*Partai Hanura

Yohanna Massie
* Dapil Makassar I
* PDIP

Alfon Romio Limbunan
*Dapil Makassar I
*PKB

Hendryk Hodiono
*Dapil Makassar II
*Partai Demokrat

William Laurin (petahana)
*Dapil Makassar II
*PDIP

Melani Simon
*Dapil Makassar II
*Partai Nasdem

Adi Mulyadi
*Dapil Makassar III
*PAN

Ariella Hana Sinjaya
*Dapil Makassar V
*Partai Nasdem.(ziz)

Tags
Tribun Wiki
Tionghoa
Pilcaleg 2019
Pemilu 2019
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Mahyuddin
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