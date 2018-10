Asah Kemampuan Personel, Kodim Polmas Latihan Kesamaptaan Periodik II Tahun 2018

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, POLMAN - Prajurit dan PNS Kodim 1402/Polmas, melaksanakan tes kesegaran jasmani periodik II Tahun 2018, di Markas Kompi B Yonif 721/Makkasau, Kabupaten Polman, Kamis (18/10/2018).

Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1402/Polmas Mayor INF Hendrik, di sela-sela kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan Samapta ini meliputi test kesegaran, lari 3.200 meter dan test kesegaran, Pull Up, Sit Up, Push Up dan Shuttle Run, serta Renang Militer Dasar jarak 50 meter dipandu oleh pelatih jas dari Jasrem 142/Tatag.

"Test tersebut bertujuan untuk mengukur dan mengasah dalam rangka mengetahui tingkat kemampuan jasmani setiap prajurit, tidak terkecuali prajurit Kodim 1402/Polmas sebagai aparat kewilayahan," kata Kasdim.

Mayor INF Hendrik menuturkan, kegiatan samapta yang digelar ini merupakan sebagai salah satu upaya pembinaan dan peningkatan kemampuan jasmani dari setiap prajurit sehingga ke depannya dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

Sebelum pelaksanaan, di hadapan para prajurit, Kasdim berharap agar dapat mengikuti Samapta dengan serius dan sesuai prosedur yang benar serta tetap memperhatikan faktor keamanan.

"Melalui Samapta ini kita dapat mengukur dan mengetahui sejauh mana kemampuan jasmani yang kita miliki, sehingga kualitas pengetahuan jasmani prajurit dapat terpelihara dengan baik guna menunjang karier prajurit,"tuturnya. (*)