Warga Turki yang Ditangkap di Gowa Ternyata Aktor Terkenal Reshad Strik, Ini Data Dirinya

Makassar, Tribun - Lima orang warga negara asing (WNA), terdiri dari empat WNA Turki dan seorang WNA Australia terpaksa harus berurusan dengan kantor imigrasi, Rabu (17/10/2018) sore.

Mereka diamankan lantaran melakukan aktivitas pengambilan gambar untuk pembuatan film dokumenter, di Dusun Parangmaklengu, Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa.

Adapun identitas kelima WNA tersebut. Yakni, Sinan (Turki), Mustafa (Turki), Tahir Enes (Turki), Hakan (Turki), dan Rezhad (Australia)

Salah satu dari yang ditangkap, Reshad Strik, adalah aktor kelahiran Australia yang terkenal di Turki.

Seperti dilansir halaman imdb.com pribadinya, sepanjang karirnya Reshad membintangi 18 film, baik tv maupun layar lebar.

Reshad adalah aktor kelahiran Central Coast of New South Wales, Australia. Dia kuliah di The Australian Academy of Dramatic Art, alumni 2004.

Pada tahun 2010 ia menikah di kota asal ayahnya, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Di sini ia membintangu film di sini.

Tahun 2013 ia hijrah untukmenjadi bintang film di Turki. Saat ini ia tinggal di Turki dengan keluarganya

