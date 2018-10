Sasebo Pinrang Bakal Pentaskan Sendratari Perjalanan Hidup Lasinrang

Sanggar Seni Batari Ogi'e (Sasebo) bakal mementaskan Drama Tari di Lapangan Ex Pertamina, Jl Jend Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sabtu (10/11/2018) mendatang.

Laporan Wartawan TribunPinrang.com, Hery Syahrullah

TRIBUNPINRANG.COM, WATANG SAWITTO - Sanggar Seni Batari Ogi'e (Sasebo) bakal mementaskan Drama Tari di Lapangan Ex Pertamina, Jl Jend Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sabtu (10/11/2018) mendatang.

Pementasan yang dikemas dalam tema 'In Memories of The Spirit Bakkalolona Sawitto itu akan menyuguhkan pementasan terkait seluk beluk kisah Lasinrang.

"Pementasan ini akan mengisahkan perjalanan hidup Lasinrang dari lahir hingga wafatnya beliau," tutur pembina Sanggar Seni Batari Ogi'e, Andi Syamsul Bahri saat ditemui TribunPinrang.com, Rabu (17/10/2018).

Pria yang akrab disapa Andi Ancu ini menyebutkan, pementasan itu akan diilustrasikan melalui tarian dan dilengkapi dengan sinopsis kisah tersebut.

"Jadi penonton akan tetap mudah mengerti, karena ada narasi yang dibacakan," jelasnya.

Andi Ancu berharap, kegiatan semacam ini bisa membangkitkan kembali semangat kaula muda untuk terjun ke dalam dunia pelestarian nilai budaya.

"Apalagi kebudayaan hari ini sedikit demi sedikit mulai tergerus arus globalisasi. Jadi perlu ada penguatan melalui kegiatan semacam ini," pungkas gurus Seni dan Budaya SMAN 1 Pinrang ini.

Untuk diketahui, kegiatan yang diback up langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI ini melibatkan 120 penari dan pemusik.(*)