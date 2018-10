PSM U-19 Target Perbaiki Poin di Magelang

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM MAKASSAR - Putaran kedua grup C Liga U-19 digelar di kota Magelang, Jawa Tengah mulai tanggal 18-29 Oktober 2018.

Tim PSM U-19 bertekad memperbaiki poin mereka selama putaran kedua ini, lebihbaik dari putaran pertama yang hanya mampu menorehkan dua kali menang, dua kali seri dan sekali kalah dari lima pertandingan.

Meski cukup puas dengan hasil itu, toh pelatih Herrie Setyawan tetap menggembleng latihan fisik dan teknik permainan tim usai putaran pertama berakhir.

Evaluasi tetap fokus pada pembenahan yang ada.

Baca: PSM U-16 Tutup Seri Kedua Liga 1 Pro Academy dengan Gemilang

“Makanya balik kesini (Makassar) kita langsung latihan lagi, “ungkap Jose, sapaan akrabnya, Rabu (17/10/2018).

Ia berjanji persiapan yang jauh lebih matang ini bisa membuat PSM U-19 ebrbicara lebih banyak di Magelang nanti.

“Laga perdana kami besok (hari ini) lawan Persipura. Mudah-mudahan pemain dalam kondisi siap tempur semua," ucapnya.

Menghadapi Persipura U-10, Jose sedikit mengaku akan menginstruksikan pemain agar konsentrasi penuh.

“45 menit pertama harus full konsentrasi dan begitu pula dengan 45 menit keduanya," tuturnya.

Baca: Borneo FC Vs PSM - Tak Peduli Starter atau Pengganti, Guy Junior Ingin Cetak Gol dan PSM ke Puncak!

Hasil Pertandingan PSM U-19 di Putaran Pertama Liga 1 U-19:

-Borneo U-19 (0) vs (0) PSM U-19

-PSM U-19 (1) vs (1) Mitra Kukar U-19

-PSM U-19 (2) vs (1) Perserui U-19

-PSM U-19 (1) vs (0) Arema U-19

-PSM U-19 (0) vs (1) Persipura Jayapura U-19.(*)