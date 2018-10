Live Streaming Brazil Vs Argentina Jam 01:00 WIB, Tak Disiarkan TV Indonesia

Live streaming Brazil Vs Argentina jam 01:00 WIB, Rabu (17/10/2018), dari King Abdullah Sports City stadium, Jeddah, Arab Saudi.

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal live streaming Brazil Vs Argentina jam 01:00 WIB, Rabu (17/10/2018), dari King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi.

Laga persahabatan Brazil Vs Argentina akan tersaji pada Selasa (16/10/2018) atau Rabu (17/10/2018) dini hari WIB.

Laga itu akan berlangsung di Arab Saudi, tepatnya di Stadion King Abdullah Sports City mulai pukul 01.00 WIB.

Kapten Timnas Brazil, Neymar Jr, merasa bahagia karena timnya tidak akan menghadapi Lionel Messi saat melawan Timnas Argentina.

Lionel Messi dipastikan absen membela Argentina karena masih belum kembali dari pensiun sementara setelah Piala Dunia 2018.

Menurut Neymar, tidak hadirnya Messi di kubu lawan sedikit banyak akan menguntungkan Brazil.

"Untuk pecinta sepak bola mungkin akan kecewa Messi tidak bermain pada laga besar seperti ini. Tapi untuk kami, itu adalah berita bagus," kata Neymar dikutip Kompas.com dari Four Four Two, Selasa (16/10/2018).

"Ini adalah pertandingan yang sulit. Kami akan melakukan tugas kami dan selalu menyenangkan melawan mereka. Tidak ada tim yang difavoritkan pada laga ini," tuturnya menambahkan.

Meskipun tanpa Messi, Argentina masih tetap dinilai berbahaya karena punya pemain hebat lain.

"Kami tidak pernah meremehkan kualitas pemain yang ada di Argentina saat ini," kata Neymar.

