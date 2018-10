Liga 1 Masuk Nominasi Best Developing Football League of the Year

Laporan Wartawan Tribun Timur Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM MAKASSAR - Liga 1 memang baru memasuki musim kedua, namun kompetisi sepak bola strata tertinggi di Tanah Air itu sudah mendapatkan apresiasi yang lumayan dari pihak internasional.

Hal itu dibuktikan dengan masuknya kompetisi Go-Jek Liga 1 2018 dalam kandidat Liga Paling Berkembang atau Best Developing Football League of the Year di Asia versi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) bekerja sama dengan Asia's Sports Industry Awards and Conference (SPIA Asia).

Selain Indonesia, terdapat sembilan negara lain yang berpeluang meraih penghargaan di kategori Best Developing Football League of the Year tersebut.

Di antaranya Bhutan, Guam, India, Yordania, Kirgistan, Filipina, Singapura, Tajikistan dan Vietnam.

Nantinya hanya tiga peringkat terbaik yang akan mendapatkan undangan ke SPIA Conference & Awards 2018yang akan dihelat pada 19 dan 20 November 2018 di Bangkok, Thailand.

Dikutip dari laman AFC, 10 kandidat tersebut dinilai dari 11 kategori yang meliputi manajemen, administrasi, finansial, kompetisi, promosi dan komunikasi-publikasi.

Menilik yang terjadi di lapangan, rasanya apresiasi tersebut logis. Kompetisi Go-Jek Liga 1 2018 sanggup menyuguhkan pertandingan yang berkualitas dengan persaingan ketat.

Hingga pekan pekan ke-25, terdapat beberapa klub yang punya kans menyabet gelar juara.

Jarak perolehan poin antar klub papan atas terbilang rapat.