FOTO-FOTO Mabel Goo, Pramugari Cantik AirAsia yang Bikin Penumpang Terpesona, Kini Viral

TRIBUN-TIMUR.COM - Foto-foto pramugari cantik yang diambil diam-diam oleh seorang penumpang AirAsia mendadak viral di Facebook.

Seorang traveler bernama GeorGe Wong mengunggah dua foto pramugari yang diambilnya diam-diam di pesawat pada 13 Oktober lalu.

GeorGe Wong mengambil foto pramugari tersebut saat ia sedang berbicara dengan seorang penumpang kemudian melewatinya sambil mendorong keranjang makanan.

Terpesona pada kecantikan sang pramugari, GeorGe Wong menulis caption foto tersebut "Affordable fares with incredible scene, what else to blame."

Dua hari sejak GeorGe Wong mengunggah foto tersebut, postingannya telah dibagikan lebih dari 4000 kali.

Bahkan fotonya itu diunggah kembali oleh laman seperti Penang My Hometown dan Super E Media.

Seorang netizen kemudian me-mention dan mengirimkan link profil pramugari cantik tersebut.

via theindependent.sg

Diketahui, pramugari itu bernama Mabel Goo.