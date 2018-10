Apa Sebab Youtube Error dan Down? Berikut Kata Tim Hingga Luapan Resah dan Gelisah Netizen

TRIBUN-TIMUR.COM - Situs berbagi video, YouTube dikabarkan down atau error.

Dilaporkan, YouTube tak bisa diakses di seluruh dunia, Rabu (17/10/2018) pagi Wita.

Namun, jelang pukul 11:00 Wita, saat berita ini dilansir, YouTube kembali bisa diakses.

Seperti dikutip dari Heavy.com, pengguna di seluruh dunia melaporkan YouTube tidak dapat diakses.

Praktis, banyak user tak bisa mengakses video di YouTube karena down atau error tersebut.

Rupanya, YouTube langsung meminta maaf atas kondisi tersebut.

Penjelasan dan permintaan maaf pihak YouTube karena error atau down itu disampaikan melalui akunnya pada Twitter @TeamYouTube, Rabu (17/10/2018).

Dalam permintaan maaf itu, berterima kasih atas laporan YouTube error atau down.

Pihaknya akan segera memperbaiknya.

"Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated."