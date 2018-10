6 Potret Cantiknya Pramugari AirAsia yang Viral Usai Dijepret Diam-diam Seorang Penumpang

TRIBUN-TIMUR.COM - Seorang traveler bernama GeorGe Wong mengunggah dua foto pramugari AirAsia yang diambilnya diam-diam di pesawat pada 13 Oktober lalu.

Dua hari sejak GeorGe Wong mengunggah foto tersebut, postingannya di facebook telah dibagikan lebih dari 4000 kali.

GeorGe Wong mengambil foto pramugari tersebut saat ia sedang berbicara dengan seorang penumpang kemudian melewatinya sambil mendorong keranjang makanan.

Terpesona pada kecantikan sang pramugari, GeorGe Wong menulis caption foto tersebut "Affordable fares with incredible scene, what else to blame."

Bahkan fotonya itu diunggah kembali oleh laman seperti Penang My Hometown dan Super E Media.

Seorang netizen kemudian me-mention dan mengirimkan link profil pramugari cantik tersebut.

Diketahui, pramugari itu bernama Mabel Goo.

Melalui bio di Instagram-nya, Mabel Goo mendeskripsikan dirinya sebagai freelance dancer, mahasiswa bisnis, dan juga pramugari.

Wanita kelahiran 1994 ini rupanya populer di media sosial dengan memiliki lebih dari 60 ribu follower.