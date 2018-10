Hadiri Bursa Inovasi Desa, Wabup Bulukumba Minta Kades Tak Terjebak di Zona Nyaman

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Wakil Bupati (Wabup) Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, meminta kepala desa (Kades) untuk tidak terjebak di zona nyaman.

Demikian disampaikan Tomy kepada seluruh kades, yang menghadiri Bursa Inovasi Desa (BID) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bulukumba, yang bekerjasama dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Agri Bulukumba, Jl R Suprapto, Kelurahan Tana Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Selasa (16/10/2018).

"Jangan selalu berada di zona nyaman, itu-itu terusji dilakukan, rabat beton, dan drainase. Tapi kades harus berpikir bagaimana ada inovasi atau program baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Tomy.

Wabup berkacamata itu berharap, tahun 2019 mendatang, bakal muncul berbagai inovasi desa yang berasal dari Bulukumba, dan ditampilkan di Bursa Inovasi Desa yang digelar di seluruh Indonesia.

Jika belum bisa menampilkan inovasi di bursa desa, lanjut Tomy, setidaknya melakukan replikasi dari inovasi yang telah dilakukan oleh desa-desa lain.

"Paling tidak, selemah-lemahnya iman pemerintah desa, mencontoh atau mereplikasi inovasi yang ada sekarang ini," jelas Tomy.

Menurut mantan Wakil Ketua II DPRD Bulukumba itu, para kades dan pengelola BUMDes harus selalu berpikir out of the box atau berpikir di luar kebiasaan, atau selalu berpikir kreatif.

Diakhir penyampaiannya, Tomy berharap Bursa Inovasi Desa yang digelar tersebut memberikan manfaat yang baik untuk pemerintah desa dan memberikan ide-ide segar untuk kemajuan desa.