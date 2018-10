Dekan FTI UMI Zakir Sabara Jadi Orang Kedua di Indonesia Timur Penerima AFEO Honorary Member

TRIBUN-TIMUR.COM - Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI), Zakir Sabara H Wata ASEAN Eng akan dianugerahi penghargaan atas komitmen dan dedikasinya terhadap pengembangan keinsinyuran di Indonesia.

Penghargaan yang akan dianugerahkan adalah AFEO Honorary Member dari ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO).

AFEO merupakan induk organisasi keinsinyuran dari 10 negara anggota ASEAN, termasuk Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Rencananya, Zakir akan menerima penganugerahan penghargaannya di Singapura, Rabu (14/11/2018), di sela Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisation ke-36.

Surat pemberitahuan daftar penerima AFEO Honorary Member yang dikirim Persatuan Insinyur Indonesia kepada Dekan FTI UMI, Zakir Sabara H Wata. (DOK FTI UMI)

Sekretaris Umum PII Kota Makassar, Taufik Nur ASEAN Eng mengatakan, Zakir merupakan orang kedua di Indonesia Timur yang dianugerahi AFEO Honorary Member.

"Yang pertama adalah Prof Saleh Pallu sebagai Guru Besar Sipil Unhas (Universitas Hasanuddin) dan sekarang Rektor Unibos (Universitas Bosowa). Penghargaannya di tahun 2016 yang diterima di Filipina," kata Taufik sekaligus Sekretaris Program Studi Program Profesi Insinyur FTI UMI kepada Tribun-Timur.com, Selasa (16/10/2018).

Penganugerahan AFEO Honorary Member digelar setiap tahun dan pada tahun 2017, tak ada penerima dari Indonesia Timur.

"Mungkin di tahun 2017, tak ada yang memenuhi syarat sebagai penerima," kata Taufik lebih lanjut.

Penerima AFEO Honorary Member, kata Taufik, harus menjalani seleksi ketat.

Zakir menjalani seleksi selama sekitar 3 bulan hingga akhirnya ditetapkan.