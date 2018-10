TRIBUNWIKI: Siapa Vlogger Acha Sinaga dan Andy Ambarita yang akan ke Makassar? Ini Datanya

Makassar, Tribun - Influencer terkenal di Indonesia, Acha Sinaga dan suaminya Andy Ambarita bakal hadir di Makassar.

Pasangan yang kerap memotivasi pengikutnya di Instagram itu bakal mengisi acara Be You di event Creative Woman with Purpose di Upperhils Convention Center, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/10).

Suapakah Acha dan Andi itu? Simak data dirinya berikut ini

Informasi Pribadi:

Nama lahir: Maria Dyer Achsahinta Sinaga

Tanggal Lahir: 30 Juni 1989

Tempat Lahir: Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Pekerjaan: Aktris, Model

Tahun aktif: 2009 - sekarang

Nama ayah: Pdt. Jaliaman Sinaga

Nama ibu: Marilynda Sumbayak

Almamater: London School of Public Relations Jakarta

Tinggi: 1,71 meter

Agama: Kristen

Zodiak: Cancer

Suami: Andy Ambarita

Menikah: 15 April 2017

Media Sosial

Twitter Acha: ACHAsinaga

Instagram Acha: achasinaga

YouTube Vlog Acha: Acha Sinaga

Instagram Andy: andyamb

Youtube Andy: Andy Ambarita

Film Yang Dibintangi

Get Up Stand Up

FTV yang dibintangi

The Foxy Lady

Toko Kr. Amat : Sepeda Onthel Badai (2013)

Aku Cinta Kamu

Perias Pengantin Petakilan

Kesandung Cinta Gara-gara Domba sebagai Cintya

Telur Asin Rasa Cinta (2014)

Firasat Menjelang Lebaran (2014)

Kurir Cantik Pengantar Cinta (2014)

Rindu Ketubruk Dombrut

Cake Nova Bikin Jatuh Cinta

Danau Penghisap Nyawa

Satpam Penjaga Cinta (2014) sebagai Rosa

Kumis Maut Playboy Kampung (2014)

7 Pusaka: Gasing Penghenti Waktu (2014)

Rahasia Pacar Cadangan

Pisang Coklat Rasa Cinta

Toko Kr. Amat: Sepeda Ontel Badai (2013)

Jodoh Sepertalian Darah (2014)

Ada Bumbu Cinta Di Meja Kita (2014)

Jam Kalung Alice Penghenti Waktu (2014)

Saka Si Manusia Ikan (2014)

Azab Pelaku Penipuan SMS (2014)

Pamali : Jangan Duduk Di Depan Pintu (2015)

Salon Madam : Keriting Rambut Ular (2015)

Pamali: Jangan Tidur Saat Maghrib (2015) sebagai Terra

Berburu Batu Bertuah Di Pulau Hitam (2015)

