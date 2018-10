Playmaker PSM Willem Jan Pluim Ternyata Punya Kegemaran Baru, Terbangkan Drone, Ini Hasilnya!

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Playmaker PSM Makassar Willem Jan Pluim ternyata punya mainan baru.

Dikutip dari akun instagramnya, @wiljanpluim, pemain kunci PSM kelahiran Belanda 29 tahun ini, tampak menerbangkan pesawat tak berawak, drone.

Pluim tampak mengoperasikan drone dengan mengambil gambar sunset dan suasana di Pantai Tanjung Bayang, Makassar, 26 September 2018 lalu.

INI VIDEO DRONE PLUIM:

Dalam video yang diunggah di instasory-nya, tampak Pluim bersama istri dan putranya Samuel di tepi pantai, menikmati senja di tepi pantai.

Video tangkapan drone Pluim pun mendapat beragam komentar dari netizen.

Salah satu komentar, sj.gonrong menyebutkan,”semoga setelah menyaksikan video ini, pemerintah akan memberi perhatian lebih dengan kebersihan di pantai,”

“Good brother pluim, hopefully by watching this video, the government will be more concerned with the cleanliness of the beach,” tulisnya.

Pluim juga mengunggah foto menarik lainnya di akun instagram, dengan foto dirinya tengah menggendong anaknya di Pantai Samalona.