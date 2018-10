Mau Rasakan Lembutnya Es Krim Haagen-daz? Ada Diskon 50 % Lho

Makassar, Tribun - Es krim kenamaan yang dibuat langsung di Perancis Häagen-Dazs, akhirnya hadir di Makassar. Tepatnya di Mal Ratu Indah, dan mulai beroperasi untuk umum Selasa (16/10) hari ini..

Merayakan pembukaannya, sejumlah promo berlaku di Häagen-Dazs MaRI. Enam hari mulai Selasa sampai Minggu (16-21/10) ada diskon 25 persen untuk semua menu dengan model pembayaran apapun.

“Sementara untuk pengguna debit BRI ada diskon 50 persen. Ada juga harga khusus untuk satu scoop bagi pengguna brizzi. Sementara untuk pengguna BCA, buy one get one setiap Senin,” tambah Monika.

Untuk harga produk mulai Rp 20 ribu.

Haagen-daz menghadirkan aneka jenis produk, mulai dari model scoop seharga Rp 55 ribu, ada juga model wadah untuk di bawa pulang. Ada juga model premium yang merupakan olahan dari es krim ditambah bahan-bahan lain seperti banana split. (rul)