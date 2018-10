Ini Pemenang Program Test Drive All New Ertiga 2018

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan All New Ertiga di Atrium Trans Studio Mall (TSM), Jumat (25/5/2018).All New Ertiga hadir dengan perubahan signifikan dibandingkan pendahulunya. Dari sisi eksterior, All New Ertiga menerapkan desain progresif yang khas dan menarik serta Sisi interior yang bergaya premium.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Untuk mendukung peluncuran All New Ertiga, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengadakan program Test Drive All New Ertiga yang berlangsung sejak 1 Juni-30 September 2018 di dealer Suzuki roda empat seluruh Indonesia.

Pada 9 Oktober lalu, telah dilakukan pengundian dan penentuan pemenang yang beruntung dalam program Test Drive All New Ertiga.

4W Marketing Director PT SIS, Donny Saputra dalam siaran persnya menuturkan, selamat untuk pemenang dan berterima kasih atas partisipasi konsumen dalam program ini.

"Animo masyarakat Indonesia sangat besar terhadap program ini, hal ini terbukti dari peningkatan kunjungan ke dealer-dealer Suzuki. Semoga apresiasi kami untuk para pemenang semakin menjadikan Suzuki kendaraan pilihan untuk keluarga Indonesia," ujarnya.

Pemenang program Test Drive All New Ertiga dipilih melalui pengundian untuk menentukan sepuluh pelanggan beruntung.

Konsumen yang beruntung akan memenangkan satu unit All New Ertiga, tiga unit Suzuki GSX-R150, tiga unit Suzuki GSX-S150, dan tiga unit Suzuki Address Playful.

Berikut nama pemenang program Test Drive All New Ertiga:

Pemenang 1 Unit All New Ertiga

- Herdianto, Kabupaten Bantul

Pemenang 3 Unit Suzuki GSX-R150

- Ali Akbar, Kota Banjarmasin

- Prasetyo Cahyo, Kabupaten Bojonegoro

- Febri Yunanda Putra, Kabupaten Jember

Pemenang 3 Unit Suzuki GSX-S150

- Gana Fania Permatasari, Kota Semarang

- Murko, Kabupaten Karawang

- Suprayoga, Kabupaten Purwakarta

Pemenang 3 Unit Suzuki Address Playful

- Rudi Irwanto, Kabupaten Lampung Tengah

- T. Muzakkir, Kota Batam

- Gaspar, Kabupaten Bantul. (*)