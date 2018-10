Influencer Acha dan Andy Bakal Hadir di Makassar, Catat Jadwalnya!

Bendahara Be You, Maqdalena, saat menggelar jumpa pers di Bambuden 1, lantai 2, Jl Gunung Latimojong, Senin (15/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Influencer terkenal di Indonesia, Acha Sinaga dan suaminya Andy Ambarita bakal hadir di Makassar.

Pasangan yang kerap memotivasi pengikutnya di Instagram itu bakal mengisi acara Be You di event Creative Woman with Purpose di Upperhils Convention Center, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/10/2018).

Hal tersebut diungkapkan Bendahara Be You, Maqdalena, saat menggelar jumpa pers di Bambuden 1, lantai 2, Jl Gunung Latimojong, Senin (15/10/2018).

"Kita akan hadirkan pasangan Influencer Indonesia Acha dan Andy. Pasangan ini akan memotivasi dan memberikan pengetahuan kepada peserta milenial yang datang mengenai cara membuat konten kreatif di Instagram ataupun youtube," kata perempuan yang akrab disapa Kiki ini.

Lanjutnya, acara ini sayang untuk dilewatkan karena bintang tamunya keren dan memotivasi.

Adapun konsep acara Be You tahun depan ialah fokus pada finansial wisdom.(*)