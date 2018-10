Ashari Baca Sambutan NA, Danny Klaim 2 Juta Pengunjung

Acara penutupan Makassar International Eight Festival di anjungan Pantai Losari, Minggu (14/10/2018)

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR -Pagelaran Makassar Internasional Eight Festival and Forum 2018 atau populer disebut Festival F8 yang dilaksanakan Pemkot Makassar akhirnya selesai dengan lancar.

F8 yang dipusatkan di Pantai Losari sukses dilaksanakan selama lima hari 10-14 Oktober 2018, diklaim dihadiri sebanyak 2 juta pengunjung ke acara ini.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda Sulsel) Ashari F Radjamilo memberikan sambutan mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Minggu (14/10) malam.

Sementara Wali Kota Makassar Danny Pomanto menutup acara.

"Selama lima hari kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan mampu menghipnotis dan larut menikmati event ini, berbagai aktraksi telah dihadirkan dan pengunjung bisa menikmati sajian," kata Ashari, via rilis ke tribun-timur.com.

Karena meriahnya dan suksesnya acara ini, Ashari menyebutkan walaupun terjadi kemacetan. Acara ini menampilkan tontonan menarik untuk wisatawan. Transaksi ekonomi juga terjadi yang sehingga membantu kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kota Makassar serta peserta pameran. Berharap acara ini untuk didukung dan makin sukses tahun depan. Ide hadirnya acara ini dengan konsep F8 atau Film, Food and Fruit, Fashion, Fiction Writers and Font, Fine Arts, Folk, Fusion Music, Flora and Fauna.

Acara ini mengabungkan semua unsur kreativitas Makassar yang berakar kuat dalam budaya dan tradisi untuk menciptakan festival skala internasional.

Danny Pomanto mengatakan F8 adalah kekuatan akumulasi kebudayaan Makassar, yang akan dikenang dan akan dirindukan.

Danny Pomanto, menyebutkan selama acara berlangsung Rp21 miliar dan donasi Rp1,45 miliar.

Pada kesempatan ini, Danny memberikan penghargaan pada Tim Solidiritas untuk Palu. Dan memberikan kesempatan kepada Asisten II Pemkot Makassar, Sittiara untuk bercerita saat terperangkap dalam sebuah hotel bersama dengan para crew dari pesawat Garuda. Saat gempa dan goncangan gempa 7,4 SR di Sulawesi Tengah, (28/9). Adapun tema tahun ini "Palu Bangkit Bersama Kita" sebagai dedikasi untuk korban gempa dan tsunami Sulteng.

"Palu harus bangkit dari Makassar," kata Danny Pomanto.

Acara penutupan menghadirkan penampilan dari Ada Band dan peragaan busana dari perancang busana Ivan Gunawan. (*)