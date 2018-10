23 Oktober, Ada Seminar Kreatif Perempuan di Upperhils Makassar

Ketua Panitia Creative Woman with Purpose, Sherly, saat menggelar jumpa pers di Bambuden 1, lantai 2, Jl Jl Gunung Latimojong, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Be You bekerja sama Allyson Event Planner akan menggelar Creative Woman with Purpose di Upperhils Convention Center, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/10/2018), pukul 11.00 wita hingga 21.00 wita.

Event ini kali kedua digelar Be You, sebagai salah satu komunitas di Makassar yang fokus mengembangkan bakat dan talenta perempuan.

Akan hadir mengisi acara Miracle Aesthetic Clinic Dr Lanny Juniarty, Founder Savon Olga Tandra, Makeup Artist Beby Mailoa, Influencer Acha & Andy dan JPCC Mia Radjagukguk.

Adapun rangkaian acaranya antara lain, local food market, fashion market, creative market, seminar, talkshow, beautytalk dan workshop.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Sherly saat menggelar jumpa pers di Bambuden 1, lantai 2, Jl Jl Gunung Latimojong, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/10/2018).

"Acara ini merupakan event besar kita sejak dua tahun ini. Tujuannya tentu mewadahi kita para wanita di Be You untuk menunjukkan talentanya," katanya.

Kegiatan itu menjadi lebih menarik karena tidak hanya menyiapkan berbagai tenant makanan, kosmetik saja.

Tetapi ada seminar kreatif bagi perempuan untuk membuat karya yang bisa menghasilkan uang.

"Kerennya lagi akan garage sale, foto booth untuk milenial yang suka foto untuk koleksi Instagram. Konsep kita juga ala-ala lemon jadi di sana mulai drescode sampai warna-warna di event itu dominan putih kuning," ujar Sherly.

Sekretaris Panitia Isabella Gosal mengatakan, kegiatan itu dibuka secara gratis.

"Antusias masyarakat untuk acara ini memang sangat besar. Apalagi kita juga menyiapkan doorprize untuk peserta. Intinya acara ini akan digelar meriah, spektakuler untuk mewadahi perempuan menjadi kreatif serta dimanjakan dengan berbagai fasilitas keren serta pengetahuan dan skill baru," jelasnya.

Seperti diketahui Be You merupakan komunitas perempuan di Makassar yang terbentuk sejak tahun 2017 lalu. Anggotanya perempuan usia 17-40 tahun.(*)