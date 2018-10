KPU Sulsel Gunakan 105.276 Bilik, 131.595 Kotak Suara

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bilik dan kotak suara Pemilu 2019 nanti, terbuat dari kardus. Dua jenis logistik itu diperkirakan tiba di Sulawesi Selatan pekan depan.

"Satu, dua pekan depan bilik dan kotak sudah dikirim ke Sulsel," kata Komisioner Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik KPU Sulawesi Selatan, Syarifuddin Jurdi, Minggu (14/10/2018).

Terkait berapa jumlah bilik dan kotak suara Pemilu 2019, Dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar itu menambahkan, jumlah bilik dan kotak suara sama saja.

"Jumlah bilik suara per TPS (tempat pemungutan suara) berdasarkan PKPU dipukul rata. 4 per TPS. Biar jumlah pemilihnya berkisar antara 100-300 orang. Kalau jumlah kotak suara itu sebanyak 5 buah per TPS," ungkapnya.

Baca: Ini Pandangan Ketua MUI Mamuju Soal Anjungan Pantai Manakarra Menyerupai Dajjal

Syarifuddin Jurdi menambahkan, adapun daerah rawan pendistribusian logistik adalah wilayah kepulauan dan daerah pegunungan. Apalagi jika daerahnya sulit dijangkau alat transportasi.

"Strategi kita untuk daerah rawan dengan mengusahakan adanya payung kebijakan agar kotak dan bilik aluminium yang ada, bisa dimanfaatkan kembali pada Pileg/Pilpres 2019," ujarnya.

Syarifuddin menjelaskan, pihaknya sudah memantau beberapa gudang yang akan menjadi tempat penyimpan logistik di beberapa daerah di Sulsel.

Hasilnya, sebagian besar gudang sudah siap menerima logistik, meski ada beberapa yang perlu dibenahi.

"Kotak dan bilik aluminium yang ada sekarang harus segera dilelang paling lambat akhir tahun, kecuali yang sedang kita usahakan payung kebijakan untuk kepentingan TPS di wilayah kepulauan dan pegunungan yang medannya distribusinya berat," ujar Syarifuddin.(ziz)