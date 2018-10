Kalla Toyota Berbagi Hadirkan IKC Palu di MaRI

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelaran Kalla Toyota Berbagi mengajak pengunjung untuk turut berdonasi sekaligus berkumpul bersama keluarga di Plaza dan Arcade Mall Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Minggu (14/10/2018).

“Bantuan berupa pakaian bekas dan bahan pokok sudah mulai berdatangan. Tidak hanya menerima bantuan bagi masyarakat, tetapi juga 20 persen hasil penjualan dari food and beverages stand yang ada pada kegiatan ini turut didonasikan bagi korban gempa," kata Aswan Amiruddin, Marketing Manager Kalla Toyota.

Pada kesempatan yang sama, Ardi Amir yang merupakan ketua pecinta mobil Toyota Kijang yang tergabung dalam Indonesia Kijang Club Chapter Palu turut hadir memaparkan kisah beliau pasca gempa di tengah area kegiatan.

“Alhamdulillah saya dan keluarga berhasil selamat dari musibah tersebut dan turut berduka cita pula atas kepergian saudara dan kerabat yang menjadi korban," kata Ardi saat sesi sharing pengalaman di Kalla Toyota Berbagi.

"Saat ini kami saling menguatkan dan mencoba bertahan hidup kembali bangkit dan tidak lain karena dukungan rekan-rekan Toyota Owner Club Celebes, para relawan dan manajemen Kalla Toyota," ujarnya menambahkan.

Gelaran ini juga diisi oleh kemudahan mendapatkan Toyota impian dengan memajang kendaraan Toyota.

Yakni New Agya, All New Calya, Grand New Avanza, New Sienta, Innova, Fortuner, All New CHR, New Yaris, Voxy, FT 86 dan Alphard

Adapun benefit untuk setiap transaksi khusus New Agya dan All New Calya akan mendapatkan voucher Bugis Water Park. (*)