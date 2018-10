Berikut Jumlah Bilik dan Kotak Suara di 24 Kabupaten dan Kota Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bilik dan kotak suara Pemilu 2019 terbuat dari kardus.

Kedua jenis logistik itu diperkirakan tiba di Sulawesi Selatan pekan depan.

"Satu, dua pekan depan bilik dan kotak sudah dikirim ke Sulsel," kata Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik KPU Sulawesi Selatan, Syarifuddin Jurdi, Minggu (14/10/2018).

Terkait berapa jumlah bilik dan kotak suara Pemilu 2019, Dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar itu menambahkan, jumlah bilik dan kotak suara sama saja.

"Jumlah bilik suara per TPS (tempat pemungutan suara) berdasarkan PKPU dipukul rata. 4 per TPS. Biar jumlah pemilihnya berkisar antara 100-300 orang. Kalau jumlah kotak suara itu sebanyak 5 buah per TPS," tegasnya.(ziz)

DPT-HP 1 SULSEL

KETERANGAN:

-Bilik: 4 buah perTPS

-Kotak: 5 buah perTPS

24 Kabupaten/kota

-TPS: 26.319

-Bilik: 105.276

-Kotak: 131.595