Samyang Diskon 20 Persen di Lotte Mart Panakkukang

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart Mal Panakkukang Makassar kembali rilis promo turun harga untuk aneka produk berlaku syarat dan ketentuan. Promo berlaku selama periode 11 - 24 Oktober 2018.

Pantauan Tribun, Jumat (12/10/2018) ada aneka cita rasa dari Korea yang diskon hingga 25 persen seperti Jinsung all variant harga per botol mulai Rp 26.400 dari harga Rp 35.200 per botol.

Lalu ada diskon 20 persen untuk Samyang hot chicken ramen 140 gram dari Rp 17.700 per bungkus menjadi Rp 14.200. Nong Shim 120 gram dari Rp 11.800 menjadi harga mulai Rp 9.400.

Paldo Noodle dari Rp 14.300 per bungkus menjadi harga mulai Rp 11.500 per bungkus. Mi Arirang 130 gram seharga Rp 10.900 per bungkus dengan penawaran beli dua gratis satu.

Paldo bulnak ditawarkan dengan promo beli satu gratis satu, harga per bungkus ialah Rp 18.300. Daesang laver kimbab 40 gram dari Rp 49.300 menjadi Rp 34.900 per bungkus.

Sajo Dearim 300 gram dari Rp 32.900 per bungkus menjadi Rp 23.900. Daesang Apple vinegar 900 ml dari Rp 32.700 per botol menjadi Rp 22.900. Ottogi Cheese ramen 111 gram dari Rp 15.900 menjadi Rp 9.900.

Daesang Hot pepper paste 500 ml dari Rp 52.900 per bungkus menjadi Rp 39.900. Daesang lever kimbab 40 gram dari Rp 49.300 per bungkus menjadi Rp 34.900. (*)