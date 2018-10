Jadwal Lengkap Liga Inggris Pekan ke 5: Chelsea vs Manchester United, Man City vs Burnley

TRIBUN-TIMUR.COM-- Chelsea vs Manchester United menjadi laga terpanas dalam serangkaian jadwal Liga Inggris pekan 9 yang dimulai Sabtu 20 Oktober 2018.

Di Sabtu malam yang sama, 20 Oktober 2018, sejumlah laga menyajikan pertandingan tim-tim besar Liga Inggris.

Jadwal laga tim-tim besar, antara lain West Ham vs Tottenham pukul 21:00 WIB, Manchester City vs Burnley pukul 21:00 WIB, dan Huddersfield vs Liverpool pukul 23:30 WIB.

Sementara Chelsea vs Manchester United (MU) dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 20 Oktober 2018 pukul 18:30 WIB.

Beberapa jadwal Liga Inggris tersaji melalui siaran langsung dan live streaming RCTI serta Bein Sport.

Adapun skuat Jose Mourinho jelang lawatannya ke Stamford Bridge melawan Chelsea, seperti dikutip Tribunjogja.com dari manchestereveningnews.co.uk, tampaknya dalam kondisi segar dan siap.

Apalagi di laga sebelumnya Manchester United berhasil menang dramatis melawan Newcastle United.

Itu merupakan motivasi bagus ditambah adanya jeda internasional.

Besar kemungkinan David De Gea, Paul Pogba, dan Romelu Lukaku kembali menjadi starter meski mungkin tidak cukup beristirahat selama jeda internasional.

Yang jelas, selain ketiga pemain itu dipastikan siap melawan Chelsea.

Ada Luke Shaw, Ashley Young, Nemanja Matic dan Juan Mata. Terkecuali Ander Herrera kemungkinan absen dan juga Marouane Felllaini yang tengah membela Belgia.