Ini Data dan Prestasi Dennis Wise, Ex Pemain Chelsea yang Lagi Pantau Pemain Muda Makassar

MANTAN pemain Chelsea yang berkipirah pada tahun 1990 hingga 2001, Dennis Wise ternyata tengah berada di Makassar.

Mantan pemain yang pada era kejayaannya berposisi sebagai gelandang bertahan ini, tengah memantau pemain-pemain bola yunior di Makassar.

Siapakah Dennis Wise itu? Berikut data dirinya, seperti dilansir wikipedia.com

Mantan Pemain Chelsea Dennis Wise (kaos putih) bersama tim talent scouting-nya tengah memantau pemain muda pada pertandingan PSM U-16 melawan Perseru Serui U-16 di Lapangan Telkom, Makassar, Jumat (12/10/2018) (tribun timur/ilham mulyawan)

Personal information

Nama: Dennis Frank Wise

Lahir: 16 December 1966 (age 51)

Tempat lahir: Kensington, England

Tinggi: 5 ft 6 in (1.68 m)

Posisi bermain: Gelandang

Karir muda:

1983–1985 Southampton

karir klub senior (liga domestik):

Tahun Tim Jumlah main Gol

1985–1990 Wimbledon 135 (27)

1985 Grebbestads IF (dipinjamkan) 10 (5)

1990–2001 Chelsea 332 (53)

2001–2002 Leicester City 17 (1)

2002–2005 Millwall 85 (7)

2005–2006 Southampton 11 (1)

2006 Coventry City 13 (6)

Total 593 (95)

Tim nasional

1988 Inggris U21 1 (0)

1989–1990 Inggris B 3 (1)

1991–2000 Inggris 21 (1)

Tim yang dikelola

2003–2005 Millwall (player-manager)

2005 Southampton (caretaker manager)

2006 Swindon Town

2006–2008 Leeds United



Penghargaan:

* Klub

- Wimbledon: FA Cup: 1988

- Chelsea: UEFA Cup Winners' Cup: 1998, UEFA Super Cup: 1998, FA Cup: 1997, 2000, Football League Cup: 1998, FA Charity Shield: 2000

- Millwall: FA Cup runners-up: 2004 (as a player-manager)

* Individual

- Chelsea Player of the Season: 1997–98, 1999–2000[79]

- Alan Hardaker Trophy: 1998[80]