Aneka Buah dan Daging Ayam Turun Harga di Lotte Mart Panakkukang

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart Mal Panakkukang Makassar kembali rilis promo turun harga untuk aneka buah dan daging periode 11 hingga 24 Oktober 2018.

Pantauan Tribun, Jumat (12/10) untuk buah ada Jeruk Navel USA dari Rp 6.250 ribu per 100 gram menjadi Rp 5.750. Apel Fuji Rossy dari Rp 5.990 per 100 gram menjadi Rp 5.590.

Sirsak dari Rp 2.250 per 100 gram menjadi Rp 1.850. Apel Red Del Usa Besar dari Rp 4.290 per 100 gram menjadi Rp 3.980. Jeruk Malangke dari Rp 1.750 per 100 gram menjadi Rp 1.450.

Alpukat Mentega dari Rp 4.390 per 100 gram menjadi Rp 4.050. Pear Singo RRC dari Rp 3.790 per 100 gram menjadi Rp 3.450. Mangga Golek dari Rp 4.290 per 100 gram menjadi Rp 3.750.

Sementara untuk daging ada Paha Bawah Ayam dari Rp 8.350 per 100 gram menjadi Rp 7.980. Telur Ayam Kampung Omega 3 6 butir dari Rp 25.900 per pack menjadi Rp 21.800.

Daging Sate dari Rp 13.590 per 100 gram menjadi Rp 12.980. Daging Giling dari Rp 12.580 per 100 gram menjadi Rp 11.980. Tenggiri dari Rp 10.550 per 100 gram menjadi Rp 9.90.

Choice L Daging Giling Ayam dari Rp 40.500 per pack menjadi Rp 37.500. Choice L Salmon Kirimi 2X300 gram banded dari Rp 275.900 menjadi Rp 269.500.

Bandeng Kupas Cooked 500 gram dari Rp 65.900 per pack menjadi Rp 59.900. Bandeng Cabut Duri dari dari Rp 25.500 per pack menjadi Rp 22.900. Telur Ayam Negeri 30 butir dari Rp 49.500 menjadi Rp 45.800.(*)