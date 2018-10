VIDEO: Honda Launching PCX 150 Hybrid di Makassar, Pertama di Dunia

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Unit Manager Communication & CSR MOR VII, M Roby Hervindo dua hari lalu mengabarkan, PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar Non PSO.

Ini merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik. Dimana saat ini harga minyak dunia rerata menembus 80 dolar AS per barel.

Di wilayah Sulsel, harga Pertamax Rp 10.600 per liter, Pertamax Turbo Rp 12.450 per liter, Pertamina Dex Rp 12.100 per liter, Dexlite Rp 10.700 per liter, dan Biosolar Non PSO Rp 10.200 per liter.

Selang dua hari kenaikan harga BBM PSO atau non subsidi, Astra Motor Makassar (AMM) merilis produk teranyarnya, Honda PCX 150 Hybrid.

Kepala Wilayah AMM, Thamsir Sutrisno di sela launching di salah satu kafe di bilangan Jl Patimura Makassar, Jumat (12/10/2018) menuturkan, perbedaan dengan PCX sebelumnya terletak pada penabahan baterai lithium-ion yang disematkan pada mesin 150 cc.

"Ini mampu meningkatkan torsi sehingga akselerasi lebih responsif dibandingkan PCX Standar. Dengan teknologi ini, mempu menghemat bahan bakar hingga 2,2% bersarkan pengetesan EURO 3 dengan metode ECE R40," kata Thamsir sapaannya.

Sebagai kendaraan roda dua berteknologi hybrid pertama di dunia dan diproduksi di Indonesia, All New Honda PCX Hybrid siap memberikan kesenangan sekaligus kebanggaan berkendara bagi pencinta skutik berteknologi tinggi di Indonesia.

All New Honda PCX Hybrid tampil elegan dengan warna Hybrid Blue dan penyematan logo hybrid di setiap sisi bodi serta penyematan lampu LED di semua sistem pencahayaan yang memberikan kesan mewah.

Skutik premium ini mengusung sistem pengereman Anti-Lock Braking System (ABS) dan hadir dilengkapi fitur full digital panel meter dengan tampilan lebih informatif melalui fitur riding mode, level pengisian baterai dan indikator baterai lithium.

“All New Honda PCX Hybrid ini merupakan salah satu bentuk konsistensi Honda dalam berinovasi dan memberikan produk terbaik sesuai dengan berkembangnya gaya hidup dan teknologi di Indonesia. Berbagai macam fitur yang disematkan pada model ini kami dedikasikan untuk memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan kebanggaan saat berkendara,” ujar Thamsir.

All New Honda PCX Hybrid terlihat semakin canggih dengan disematkannya mode berkendara yang terletakan pada stang sebelah kiri.