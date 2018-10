Unit Hotel Phinisi Hospitality Indonesia Tawarkan Promo Kamar di F8

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Phinisi Hospitality Indonesia turut berpartisipasi dalam Makassar Internasional Eight Festival (F8) 2018 di Anjungan Pantai Losari, Makassar.

Unit-unit Phinisi Hospitality Indonesia yang ambil booth pada festival tahunan tersebut ialah Hotel Claro Makassar, Hotel Dalton Makassar, Hotel The Rinra, dan Almadera Hotel.

Para hotel dibawah naungan Phinsi Hospitality Indonesia tersebut menarik perhatian para pengunjung dengan menawarkan berbagai special offer Food & Beverage (F&B).

Bahkan di booth mereka ditawarkan pula voucher kamar dengan harga special selama Makassar Internasional Eight Festival yang akan berlangsung hingga Minggu 14 Oktober 2018.

"Selama festival ini berlangsung kami menyuguhkan penawaran terbaik kami. Untuk Dalton Makassar menawarkan harga promo kamar Rp 395 ribu," kata Marcom Dalton, Irma M, Jumat (12/10/2018).

Selanjutnya Hotel Claro Makassar menawarkan harga kamar Rp 585 per malam, The Rinra Rp 850 ribu per malam dan Alamdera hanya Rp 450 ribu per malam.

“Selain itu ada special offer di counter food and beverage, seperti Orange jus, green tea, coffee/tea, dan masih banyak lagi. Dengan harga hanya mulai dari Rp 10 ribu," ungkap Irma.

Melalui kegiatan tersebut unit hotel Phinisi Hospitality Indonesia juga tawarkan paket wedding antara lain paket wedding Dalton Makassar starting Rp 85 ribu per pax dan cicilan 0 persen sampai Desember untuk paket wedding Claro.

Lalu paket wedding The Rinra Makassar starting Rp 150 ribu per pax, dan paket wedding Almadera harga mulai Rp 15 juta untuk 200 orang, syarat dan ketentuan berlaku.