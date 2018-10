PT Vale Indonesia bakal Gelar Simulasi Kegagalan Bendungan PLTA

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, NUHA - PT Vale membangun dan mengoperasikan tiga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) guna mendukung operasinya di Sorowako, Sulawesi Selatan (Sulsel). Khususnya kebutuhan energi listrik untuk tanur peleburan dan pengolahan nikel.

PLTA tersebut adalah PLTA Larona, PLTA Balambano dan PLTA Karebbe. Ketiga PLTA yang beroperasi sejak tahun 1978, 1999 dan 2011 itu menghasilkan energi listrik sebesar 365 megawatt.

Turbin dan generator digerakkan oleh aliran air Sungai Larona yang ditampung pada tiga bendungan.

Dalam pengoperasian ketiga bendungan, PT Vale telah mengantongi Izin Operasi berdasarkan rekomendasi Komisi Keamanan Bendungan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan, serta dilengkapi sejumlah dokumen perizinan.

Keamanan bendungan dalam aspek pembangunan dan pengelolaan bendungan harus dilaksanakan sesuai dengan konsepsi dan kaidah-kaidah keamanan bendungan sebagaimana tertuang dalam norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) yang berlaku.

Konsepsi keamanan bendungan mengacu pada tiga aspek utama yaitu keamanan struktur, operasi dan pemantauan-pemeliharaan, serta kesiapsiagaan tindak darurat.

Sebagai antisipasi terjadinya keadaan darurat, PT Vale telah melakukan studi dan konsultasi penerapan Rencana Tindak Darurat (RTD) yang diatur sesuai UU Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007).

Peraturan Pemerintah tentang Bendungan (PP No. 37/2010), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015), dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP No. 21/2008).

PT Vale mengoperasikan ketiga PLTA dan melakukan inspeksi rutin terhadap ketiga bendungan dan peralatannya berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP).