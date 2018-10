Musim Kemarau, Debit Air Bersih PAMTM Palopo Berkurang

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, Hamdan Seoharto

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Persediaan air baku di Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku (PAMTM) Kota Palopo mengalami penurunan hingga 80 persen. Itu disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan.

Direktur Operasional PAMTM Palopo, Hamid mengatakan, jika dalam dua pekan hujan tidak turun, Kota Palopo terancam krisis air bersih.

"Iya bisa saja krisis air bersih jika turun waktu 10 sampai 14 hari kedepannya tidak turun hujan," katanya, Jumat (12/10/2018).

PAMTM Palopo memiliki lima sumber air bersih yang berada di Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) I Mangkulu, IPAM II Latuppa, IPAM III Mangandang, IPAM IV Battang dan IPAM V Batupapan.

Hamid mengatakan, dari beberapa IPAM tersebut, masing-masing mengalami penurunan debit berbeda-beda, mulai dari 60 persen hingga 80 persen.

Mangkaluku dan Latuppa mengahasilkan 200 liter air bersih per detik, Mangandang 20 liter per detik, Batupapan dan Battang 50 liter per detik.

"Jadi total keseluruhan PAMTM Palopo menghasilkan 320 air perdetik dan melayani jumlah pelanggan sebanyak 33 ribu," katanya.

Dari 33 ribu pelanggan PAMTM Palopo diperkirakan sebanyak 31 ribu pelanggan aktif. Jika tidak turun hujan makan PAMTM Palopo akan melakukan distribusi air secara bergiliran per wilayah.

Pagi untuk distribusi wilayah Utara dan malam distribusi kebagian selatan atau sebaliknya.