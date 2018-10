Live Streaming, Siaran Langsung TVOne Bhayangkara FC Vs Sriwijaya FC, Nonton Sekarang Tanpa Buffer (instagram/ liga1match)

TRIBUN-TIMUR.COM - Siaran Bhayangkara FC vs Sriwijaya FC'>Live Streaming Bhayangkara FC vs Sriwijaya FC di TV One bisa disaksikan di layar ponsel atau laptop sore ini, Jumat (12/10/2018)

Laga Live Streaming Bhayangkara FC vs Sriwijaya FC kick off pukul 15.30 WIB.

Juara bertahan, Bhayangkara FC, jadi tuan rumah di Stadion PTIK, Bekasi.

Hingga pekan 24 Liga 1 2018, Bhayangkara FC masih tertahan di papan tengah bermodal poin 36.

Vladimir Vujovic cs berpeluang merangsek ke papan atas, 5 besar. Syaratnya, Bhayangkara FC menang atas Sriwijaya FC.

Sang tamu pun datang dengan misi serupa, memperbaiki posisi di papan tengah.

Sejauh ini, klub langganan juara ini tercecer di peringkat 12 sementara Liga 1 2018.

Laskar Wong Kito melakoni laga tandang bermodal kemenangan 3-2 atas Bali United akhir pekan lalu.

Namun, kali Sriwijaya FC tampil dengan skuat yang pincang.