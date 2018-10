Andika Jamil Wakili Sulsel Ajang Pemilihan PPKI 2018 di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Alumni Ilmu Budaya Univesitas Hasanuddin (Unhas), Andika Jamil Pratama akan mewakili Sulawesi Selatan (Sulsel) di pemilihan Putra Putri Kebudayaan Indonesia (PPKI) 2018 di Bandung, 15-19 Oktober 2018 mendatang.

Laki-laki 25 tahun ini mengaku telah mempersiapkan diri untuk tampil di event bertajuk Bring The Spirit of The Youth to The World ini. Mulai dari persiapan materi, kostum hingga fisik dan mental.

"Saya sudah siapkan materi untuk di sana nantinya, khususnya untuk presentasi budaya. Terus dari segi kostum juga soalnya nanti di sana saya akan memakai baju khas Makassar, terus untuk baju etnik nusantara akan mengenakan perpaduan batik dengan ukiran pa'barre alo dari Toraja," katanya saat media visit ke Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (12/10/2018).

Menurut laki-laki asal Jeneponto ini, anak muda harus memiliki peran untuk memperkenalkan budaya Sulsel hingga ke tingkatan nasional.

"Melalui acara ini saya juga akan memperkenalkan kuliner-kuliner Sulsel, pakaiannya, adatnya, tradisi dan semua hal terkait dengan kebudayaan Sulsel," jawabnya.

Andika berharap Pemerintah Provinsi Sulsel turut memberikan dukungannya. (*)