IIMS Rangsang Penjualan Otomotif di Sulsel, Respon Pasar Stagnan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penjualan otomotif khususnya segmen passenger dan mobil komersial ringan terbilang stagnan. Hadirnya Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) sebagai stimulus untuk menggairahkan pasar di tengah menguatnya dolar terhadap rupiah.

Hal tersebut diutarakan Project Director IIMS 2018, Hendra Noor Saleh di sela pembukaan di CCC Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Rabu (10/10/2018). Menurunya Sulsel dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas nasional dan inflasi yang terjaga menjadi sasaran empuk dealer dalam menjajaki produknya.

"Sulsel terlebih di Makassar jadi kota besar di KTI dengan perumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakatnya yang tinggi. Rasio kepemilikan mobil pun masih besar. Sehingga potensi masyarakat untuk membeli mobil pun kian terbuka," katanya.

Tak dipungkiri, dengan kondisi ekonomi yang penuh tantangan di akhir tahun ini, mengakibatkan masyarakat kebanyakan wait and see.

Lihat saja data police register (polreg) dari Samsat di Sulsel. Data per Agustus menunjukkan, total penjualan delapan bulanan untuk segmen passenger dan komersial all produk di angka 22.446, bila dirata-ratakan dapat 2.805 per bulan.

Bila dibandingkan pada 2016, rata-rata penjualan per bulan di angka 2.298 unit, dan di 2017 di angka 2.878 unit per bulannya. Bila penjualan 2018 dibandingkan dengan penjualan 2017, terdapat penurunan di angka 3 persen.

"Tenang, di IIMS kita tawarkan harga spesial yang belum pernah ditawarkan selama ini. Hanya di IIMS saja," kata Hendra sapaannya.

Hal ini ditujukan dari produk yang ditawarkan official leasing partner IIMS 2018, PT Mandiri Tunas Finance (MTF). Direktur MTF Harjanto Tjitohardjojo di sela jumpa pers di booth MTF menyebutkan, selama IIMS akan menawarkan produk menarik.

"Sebut saja bunga 0 persen untuk 1 tahun, uang muka mulai dari 15 persen, bunga spesial produk multiguna untuk dokter dan ASN khususnya di Makassar, dan beberapa gimic hadiah yang sayang dilewatkan," katanya.