Bermain Air di Bugis Waterpark Adventure Hanya Rp 66 Ribu

Bugis Waterpark Adventure memberikan promo khusus dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kalla Group yang ke-66 tahun, pada 6 Oktober 2018.

Dimana selama bulan Oktober 2018, tiket masuk ke wahana bermain air tersebut hanya Rp 66 ribu per orang. Promo ini berlaku setiap hari.

Public Relations dan Promosi Bugis Waterpark Adventure, Fadel Muhammad mengatakan, harga Rp 66 ribu per tiket diambil dari ulang tahun ke-66 Kalla Group.

"Harga normal sebelum promo, Senin sampai Jumat Rp 150 ribu per tiket dan Weekend Rp 200 per tiket. Kali ini hanya Rp 66 ribu per tiket," jelas Fadel, Kamis (11/10/2018).

Promo tersebut juga sebagai bentuk apresiasi manajemen Bugis Waterpark Adventure kepada customer setianya dan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Makassar.

"Promo ini berjalan mulai 10 Oktober hingga 31 Oktober 2018, jadi bagi anda yang ingin menikmati keseruan bermain air datang langsung ke Bugis Waterpark," tegas Fadel.

"Sebagai anak perusahaan Kalla Group, kami turut merayakan ulang tahun ke-66 Kalla Group dengan promo spesial ini. Semoga masyarakat bisa menikmati promo ini di weekday dan weekend,” lanjutnya.(*)