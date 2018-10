BERITA FOTO: Once Tutup Acara Pembukaan F8

Once menghibur penggemarnya pada pembukaan event Makassar International Eight Festival dan Forum 2018 yang berlangsung di anjungan pantai losari, Makassar, Rabu (10/10) malam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Artis ibukota, Once menghibur penggemarnya pada pembukaan event Makassar International Eight Festival dan Forum 2018 yang berlangsung di anjungan pantai losari, Makassar, Rabu (10/10) malam. Event pergelaran seni, budaya dan hiburan tahunan yang digelar oleh pemerintah kota Makassar ini akan berlangsung hingga 14 oktober 2018. Selain once, ada banyak musisi dan seniman yang akan menjadi bintang tamu untuk memeriahkan F8 Makassar ini selama empat hari penuh yaitu Once Mekel, Padi Reborn, Maria Calista, Ada band, Zaskia Gotik, Virzha dan Ivan Gunawan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR