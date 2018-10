20 % Harga Menu Belanja di Bazar Kalla Toyota Berbagi Didonasikan untuk Gempa Sulteng

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Public Display yang dihadirkan Kalla Toyota di Plaza Mall Ratu Indah (MaRI) Makassar juga menyediakan tenant Bazar makanan dan minuman.

Sesuai tema Public Display kali ini yakni "Kalla Toyota Berbagi", penyelenggara berkomitmen sebagai bentuk kepedulian terhadap bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Salah satunya yakni setiap pembeliaan di tenant makanan maupun minuman 20 persen dari harga produk bakal di donasikan.

Sebelumnya Pasca Peristiwa gempa dan Tsunami yang melanda daerah Sulawesi Tengah khususnya Palu dan Donggala, Kalla Toyota kembali menggalangkan kegiatan untuk meringankan beban para saudara-saudara di sana.

Dikemas dalam konsep berbeda dari public display sebelumnya, pada kesempatan ini mengangkat tema Kalla Toyota Berbagi.

Pelanggan dapat berkunjung dengan membawa serta donasi yang ingin disumbangkan ke posko bantuan gempa di Palu dan Donggala ke Dropbox Kalla Toyota yang bertempat di Plaza dan Arcade Mall Ratu Indah.

Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 10 hingga 14 Oktober 2018.

Tidak hanya menerima bantuan bagi masyarkat, tetapi juga mengajak pelanggan yang menikmati makanan dan minuman di Food Bazar. Sebanyak 20% Hasil penjualan dari bazar tersebut turut didonasikan bagi korban gempa yang membutuhkan.

“Ini salah satu bentuk support Kalla Toyota dan juga mengajak masyarakat turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan ini.” Ungkap Abdul Wahab, Marketing & Customer First Division Head Kalla Toyota.

Bagi pengunjung yang dapat menunjukkan STNK mobilnya, berhak mendapatkan gratis voucher makan dan minum. Adapun area bermain anak yang bisa dinikmati bersama keluarga hingga akhir pekan ini.

Terdapat 11 Line up Kalla Toyota yang juga merupakan kendaraan favorit pilihan keluarga sperti New Agya, All New Calya, Grand New Avanza, NewSienta, Innova, Fortuner, All New CHR, New Yaris, Voxy, FT 86 dan Alphard.

“Khusus untuk 66 transaksi pertama selama kegiatan berlangsung untuk tipe Toyota New Agya

dan All New Calya akan mendapatkan voucher Bugis Water Park," ungkap Aswan Amiruddin, Marketing Manager Kalla Toyota.

Tidak ketinggalan Kalla Toyota Berbagi juga diwarnai berbagai kegiatan seperti Lomba Masak , Make Up Class, Lomba Rangking 1, Lomba Mewarnai dan Karaoke Keluarga dengan total hadiah Puluhan Juta Rupiah.

Adapun bintang tamu Joel Matulessi, Ismi Amalia, Jasmine Risach, Feby Putri dan Maizura hadir menghibur pelanggan setia setiap hari. (*)